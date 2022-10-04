السيسي يوجه تحية للسادات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحية سلام إلى الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

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وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر: "أوجه التحية إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام الذي اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم، رغم شبح الهزيمة الذي كان يطارد الجميع، تحية له على اتخاذ قرار الأبطال قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي، وفتح أفاق المستقبل لسائر المنطقة".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن انتصار حرب أكتوبر (1973)، أنه يوم انطلق فيه الجيش المصري ليتحدى المستحيل، وتفوق في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة، واصفُا إياه بأنه كان يومًا مقدرا له أن يظل خالدًا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، ولكن الشعوب العربية والشعوب المحبة للسلام، متابعًا: حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله لاتخاذ القرارات المصرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية.

المصدر: القاهرة 24