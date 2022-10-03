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لبنان يعلن إمكانية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام

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لبنان يعلن إمكانية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل خلال أيام
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أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إمكانية توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال أيام، مؤكدا أن قوتنا تكمن بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة.

وفي تصريح بعد الاجتماع التقني الإستشاري في القصر الجمهوري للبحث في العرض الخطي للموفد الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال بو صعب: "ملاحظات فريق العمل جمعت في تقرير سيرسل الى الوسيط الأمريكي وفيه طلب التعديلات والملاحظات على عرضه"، مؤكدا أن "الموقف النهائي سيكون بعد جوابه على الملاحظات".

وأكد أن "الموقف موحد وهذا أحد عوامل القوّة التي تمتع بها لبنان خلال مرحلة التفاوض واليوم وحدنا الملاحظات لرفع تقرير إلى الوسيط الأمريكي"، موضحا أن "جوابنا ليس رسميا بل على رد على طرح هوكشتاين، والشياطين في التفاصيل أصبحت صغيرة وليست كبيرة".

وشدد على أن "لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا"، مشيرا إلى أن "العدو يعلم مكامن القوة عند لبنان وهو التوازن الذي كرس وجود معادلة الشعب والجيش والمقاومة".

وردا على تعليقات رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال بو صعب: "إذا مر اتفاق الترسيم غير القانوني فلن نكون مجبرين به"، مشددا على أن "كل المسؤولين الإسرائيليين ومنهم نتنياهو يعرفون مكمن القوة في لبنان".

المصدر: RT

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