وسط قلق دولي من عدم تمديد هدنة اليمن.. الرياض تتهم الحوثيين بالتعنت وسريع يغرد: قد نعود مجددا

بعد 6 أشهر من دخولها حيز التنفيذ، تنتهي اليوم الأحد الهدنة بين التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والحوثيين، وسط مخاوف أممية وعربية من تداعيات عدم تمديدها.

ومع أنباء نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية عن مصدر حكومي حول "تعنت" جماعة "أنصار الله" الحوثية بشأن تمديد الهدنة في اليمن، كتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في "تويتر": "قد نعود مجددا..فابقوا معنا".

مراسل الإخبارية: مصدر حكومي يؤكد تعنت الحوثي بشأن تمديد الهدنة اليمنية#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) October 1, 2022

وفي تعليقه على انتهاء الهدنة، كان سريع قد قال في تغريدتين: "بعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات إلى دول العدوان وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية، فإن القوات المسلحة تنبه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات".

وأضاف المتحدث العسكري: "وسنوافيكم بها فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة.. إن القوات المسلحة وهي بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة".

وسنوافيكم بها فور إنتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة.

إن القوات المسلحة وهي بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 1, 2022

وقال سريع: "وفي هذا الصدد، أجرى القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير الركن مهدي المشاط، مساء أمس السبت، اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مطلعا إياهم على آخر المستجدات".

وأكد : أن القوات المسلحة أعلنت الجهوزية لتوجيهات القيادة، وأنها ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منة من أحد".

في حين أعلن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن العمل جار على دراسة المقترح المحدث الذي تم تلقيه أمس (1 أكتوبر 2022)، موضحا أن الحكومة ستتعامل معه بإيجابية.

من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن، محذرا من أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء.

ولتفادي القتال وتفاقم الأزمة اليمنية الممتدة منذ سنوات، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من "خطر حقيقي لتجدد الحرب في اليمن"، داعيا الأطراف المتحاربة إلى قبول تمديد أطول لوقف إطلاق النار الذي سينتهي اليوم.

هذا وعبرت السفارة الروسية في اليمن عن قلق موسكو من غياب تقدم في تمديد الهدنة التي ينتهي سريان مفعولها اليوم، داعية أطراف النزاع لتنشيط جهودها بهذا الشأن.

وأعلنت الخارجية الأمريكية مساء السبت، أن الوزير أنتوني بلينكين تحدث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود لبحث الانتهاء الوشيك للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "الوزير بلينكين رحب بالتزام السعودية بتمديد الهدنة".

وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن: "إنني قلق من عدم إحراز تقدم في تأمين تمديد الهدنة".

وأضاف ستيفن فاجن "أدعو الأطراف إلى عدم تبديد تقدم الأشهر الستة الماضية وإعطاء الأولوية للشعب اليمني بقبول تمديد الهدنة وتوسيعها".

المصدر: RT