 
مباشر

مراسلنا: تجدد القصف الإيراني على قرى في محافظة أربيل العراقية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: تجدد القصف الإيراني على قرى في محافظة أربيل العراقية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twld

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بتجدد القصف الإيراني على قرى في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

إقرأ المزيد
إيران.. الحرس الثوري يستأنف قصف مقار المسلحين في إقليم كردستان العراق
إيران.. الحرس الثوري يستأنف قصف مقار المسلحين في إقليم كردستان العراق

وذكر مراسلنا، أن طائرة مسيرة هاجمت قرية (شومان) في محافظة أربيل بشمال العراق.

وأضاف، سمعت أصوات انفجارات، ولم يتبين بعد إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

وهذه المرة الثانية خلال أقل من شهر التي تقوم بها طائرات مسيرة إيرانية بقصف مناطق بشمال العراق بحجة وجود هناك قواعد لقوى إيرانية معارضة لطهران.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا