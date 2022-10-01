 
مباشر

تجدد الاحتجاجات في بغداد مع الذكرى الثالثة لانطلاقها في عام 2019 (صور - فيديو)

أخبار العالم العربي

تجدد الاحتجاجات في بغداد مع الذكرى الثالثة لانطلاقها في عام 2019 (صور - فيديو)
جسر الجمهورية وسط بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twfb

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بتجدد الاحتجاجات بالعاصمة بغداد في الذكرى الثالثة لانطلاقها في أكتوبر 2019.

إقرأ المزيد
القوات الأمنية العراقية تفرّق المتظاهرين على جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع
القوات الأمنية العراقية تفرّق المتظاهرين على جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع

وذكر مراسلنا، أن العشرات من المتظاهرين تجتمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد لإحياء الذكرى الثالثة من احتجاجات أكتوبر 2019 المعروفة باسم (احتجاجات تشرين).

وأضاف، أن بعض المتظاهرين يحاولون عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".

ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا