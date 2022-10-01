تجدد الاحتجاجات في بغداد مع الذكرى الثالثة لانطلاقها في عام 2019 (صور - فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بتجدد الاحتجاجات بالعاصمة بغداد في الذكرى الثالثة لانطلاقها في أكتوبر 2019.

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وذكر مراسلنا، أن العشرات من المتظاهرين تجتمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد لإحياء الذكرى الثالثة من احتجاجات أكتوبر 2019 المعروفة باسم (احتجاجات تشرين).

وأضاف، أن بعض المتظاهرين يحاولون عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".

ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.

المصدر: RT