تونس.. وفد حكومي يتوجه إلى واشنطن للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الجمعة، بأن وفدا حكوميا سيتوجه إلى واشنطن للقاء ممثلي صندوق النقد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي أن وفدا يضم كلا من وزيرة المالية ووزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي وفريق من الاطارات الذين اشتغلوا على البرنامج الاقتصادي، سيتحول الأسبوع القادم إلى واشنطن للقاء ممثلين عن صندوق النقد الدولي.

وتوقّع نصر الدين النصيبي أن تكون هناك مستجدات حول الاتفاق النهائي قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

وكشف أن فريق الاطارات المتكون من 400 شخص بصدد عقد ورشات تحت إشراف رئيسة الحكومة في دار الضيافة لوضع اللمسات الأخيرة حول البرنامج الاقتصادي.

المصدر: "موزاييك"