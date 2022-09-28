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مصر: القصف الإيراني لإقليم كردستان تعد سافر على سيادة العراق وأمنه

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مصر: القصف الإيراني لإقليم كردستان تعد سافر على سيادة العراق وأمنه
RT
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أدانت مصر القصف الإيراني لمناطق في إقليم كردستان العراق ووصفته بأنه تعد سافر على سيادة وأمن العراق.

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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانها إن مصر تدين "الاستهداف الذي تعرضت له مناطق بإقليم كردستان بالعراق الشقيق، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين، في تعد سافر على سيادة وأمن العراق".

وأضاف البيان أن مصر "تراقب التوترات التي تشهدها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة، وتحذر من تداعياتها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها".

وأضاف البيان أن مصر "تقدمت بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

 

المصدر: RT

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