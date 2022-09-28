العراق يدين القصف الإيراني على إقليم كردستان

أدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف المدفعي والصاروخي الإيراني، على أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت الخارجية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات الاستهداف المدفعي والصاروخي من قبل الجانب الإيراني، متزامنا مع إستعمال عشرين طائرة مسيرة تحمل مواد متفجّرة، طالت أربع مناطق في إقليم كردستان العراق، وأوقعت أعدادا من القتلى والجرحى، في تطور خطر يهددُ أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرعب على الآمنين من المدنيين".

ورأت أن "هذه الأعمال الإستفزازيّة، أحادية الجانب، تعقد المشهد الأمني وتلقي بظلالها على المنطقة ولن تساهم إلا بالمزيد من التوتر"، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تطورات القصف المتتابع.

وجددت الخارجية "رفض حكومة العراق لأي منطق عسكري لمواجهة التحديات الأمنية"، مؤكدة أنها "سترتكن لكل ما يكفل عدم تكرار ذلك وبأعلى المواقف الدبلوماسية".

وفي السياق نفسه، أدانت حكومة كردستان العراق "بشدة الخروقات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي الإقليم"، مشددة على أن "القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغرابنا".

وأضافت: "نستنكر هذه الأشكال من الاعتداءات المستمرة على أراضينا، والتي يقع بسببها ضحايا مدنيون، فإنه يجب وقف هذه الاعتداءات".

المصدر: RT