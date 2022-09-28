بلاغ ضد أول مستشارة سيدة لشيخ الأزهر في تاريخ مصر

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

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وقال المحامي في بلاغه إنه بالبحث في السجل الخاص بها تبين أنها من أشد العناصر التي قامت بتأييد جماعة الإخوان وأفكارها الهدامة، وأنها تؤيد وتعتنق فكر التيار الذي يقوده حازم صلاح أبو إسماعيل، والتي أعلنت على صفحتها الشخصية بأنها كانت من المؤيدين لاعتصام رابعة العدوية.

وأضاف صبري أن المبلغ ضدها لا تصلح لهذا المنصب الحساس وذلك لتأييدها الكامل لفكر جماعة الإخوان الإرهابية والتي تريد أن تبث السموم في تلك المؤسسة الأزهرية العريقة ويكون بفعلها هذا قد ارتكبت العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، واختتم صبري بلاغه ملتمساً إصدار أمر بإدراج اسم المبلغ ضدها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحقيق في هذا البلاغ وفي حالة ثبوت ما ورد به تقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.

المصدر: اليوم السابع