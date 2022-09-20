سيدة مستشارة لشيخ الأزهر لأول مرة في تاريخ مصر

وافق شيخ الأزهرأحمد الطيب، على ندب الدكتورة نهلة الصعيدي، لتولي مهام منصب مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، بجانب توليها مهام مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

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ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ الأزهر الشريف، بتولي امرأة منصب قيادي كمستشار شيخ الأزهر.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي إن تعيينها مستشارةً لشيخ الأزهر مسئولية وتكليف وتشريف في الوقت ذاته: "تكليف بحمل الأمانة الثقيلة جدا، وتشريف بهذه الثقة العظيمة من فضيلة الإمام الأكبر، وهذه الثقة نعتز بها دائما".

وتابعت، أنها منذ عام 2015 تعمل في ملف الوافدين، كما ترأست مكتب تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، حيث بدأ هذا المركز بدايةً عملاقة بدعم كبير من الإمام الأكبر، وتم البدء في تطوير هذه المنظومة تطويرا كاملا شاملا على صعيد البنية التحتية والمناهج الدراسية والطلاب والمعلم.

المصدر: صدى البلد