هل يستحق البرص المصري كل هذه الضجة في إسرائيل؟ خبيرة تكشف تفاصيل مثيرة

كشفت رئيسة قسم الحيوان بكلية الزراعة في جامعة القاهرة منى شلبي، حقيقة خطورة انتشار البرص المصري داخل إسرائيل، وتهديده للنظام البيئي.

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وقالت الخبيرة إن البرص من فصيلة الزواحف، ولا يسبب في مصر المشاكل التي يتحدثون عنها في إسرائيل.

وأشارت شلبي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن البرص صديق للبيئة ويتغذى على الحشرات والنمل، ولا يتغذى على النباتات وليس له ضرر على القطاع الزراعي.

ولفتت الدكتورة منى شلبي، إلى أن البرص ليس لديه القدرة على الانتقال لمسافات طويلة، معلقة: "مش بنحس بالأبراص في مصر ومش بيعمل مشاكل".

وكانت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، قد قالت إن هناك تهديدا حقيقيا يشكله ظهور البرص المصري في جنوب إسرائيل، مؤكدة أنه من الأنواع العدوانية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية