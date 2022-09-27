وزارة الزراعة المصرية تعلق على غزو البرص المصري وتهديده لإسرائيل

قالت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، إن هناك تهديدا حقيقيا يشكله ظهور البرص المصري في جنوب إسرائيل، مؤكدة أنه من الأنواع العدوانية.

وأوضحت أنه "يتبول على الأطعمة في المنازل ما يهدد صحة المواطنين، ويشكل خطرا على المحاصيل الزراعية، موجهة بسرعة التخلص منه وعدم وصوله لمناطق أخرى".

وفي هذا الصدد قال الدكتور سعيد عمارة، أمين لجنة مبيدات الآفات في معهد وقاية النباتات، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البرص المصري مسالم وغير مؤذ، ولا يشكل أي خطر على المحاصيل الزراعية.

ولفت عمارة إلى أن جميع أنواع الأبراص غير مؤذية للبيئة على الإطلاق، كما أنه يتخلص من الحشرات الضارة عن طريق تغذيته عليها.

وأوضح أمين لجنة مبيدات الآفات في معهد وقاية النباتات، أن بعض الأنواع من الزواحف تشكل ضررا في تواجدها داخل المنازل حيث إنها تنفث في الأطعمة.

وأشار عمار إلى أن الحشرات المضرة والتي تشكل خطرا على المحاصيل الزراعية مثل الجراد وبعض الأنواع الأخرى، لافتا إلى النحل هو الحشرة الصديقة للبيئة حيث إنه يلقح المحاصيل الزيتية.

وأكد أمين لجنة مبيدات الآفات في معهد وقاية النباتات، أن إنتاج مصر من النحل ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهذا انعكس بالإيجاب على زراعة القطن بشكل خاص.

المصدر: القاهرة 24