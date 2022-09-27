ماذا قال السيسي عن رواتب المصريين مقارنة بالرواتب في دول العالم؟

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة عبارة عن دخل إضافي لكل شخص يعمل في مشروع، موضحا أن العمالة المصرية أجورها مقارنة بدول العالم ليست كبيرة.

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وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الثلاثاء، أن بعض رجال الأعمال وظفوا المدارس الفنية "في رجال أعمال عملت مدرسة، ورجال أعمال استفادوا من مدارس موجودة وأعادت توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من العمالة يعني علمتهم ف المدارس دي وبتاخدهم يشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم".

واستطرد: "كل مشروع عبارة عن دخل إضافي لكل إنسان بيشتغل في المشروع وغير مقتصر فقط على الشركة”، مشيرًا إلى أن أجور العمالة المصرية مقارنة بغيرها من الدول الأخرى مش كتير".

وأكد أن الدولة مستعدة للتوسع بهذا الصدد: "مستعدين نتوسع في هذا الأمر وبنشجع رجال الأعمال على ده على أنهم يساهموا معانا".

وتابع: "أنا هنا مش بتكلم في مساهمة مالية أنا بتكلم يساهموا معانا في إن مسار عداد وتأهيل خريجي المدرسة دي يكون عنده فرصة حقيقية في سوق العمل".

المصدر: المصري اليوم + صدى البلد