عباس يهنئ وزير الدفاع الإسرائيلي بعيد رأس السنة العبرية

هنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الاثنين، بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع غانتس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

والاثنين، احتفلت إسرائيل واليهود حول العالم بحلول رأس السنة العبرية الذي يمثل مقدمة للأعياد اليهودية.

ومنذ تولّي غانتس حقيبة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية، التقى بعباس عدة مرات، وأجرى معه محادثات حول القضايا التي تهم الجانبين أبرزها الملف الأمني.​​​​​​​

المصدر: وكالات