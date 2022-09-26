مصر.. الإعلان عن إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء

أعلن وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار عن خطة لإنشاء مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في المدينة الطبية بمدينة ناصر، يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

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وقال: "المركز سيكون به 12 ألف غرفة عمليات بتصميمات عالمية تتقبل كافة الزراعات، وسيكون لدينا شبكة قومية لزراعة الأعضاء ومركز أبحاث أيضا، ولأول مرة سيتم اعتماد زراعة الرئة في مصر".

وأضاف: "اقترحنا علي القيادة السياسية البدء في إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط، وسيكون المبنى داخل المدينة الطبية بمدينة ناصر".

وأشار إلى أن "أكثر من 1.3 مليون مواطن استفادوا من قرار القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 12 مليار جنيه"، لافتا إلى أن "قوائم الانتظار لن تنتهي في أي دولة حول العالم، ولكن يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة المواطنين".

المصدر: "اليوم السابع"