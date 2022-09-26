 
مباشر

مصر.. الإعلان عن إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء

أخبار العالم العربي

مصر.. الإعلان عن إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tveg

أعلن وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار عن خطة لإنشاء مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في المدينة الطبية بمدينة ناصر، يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد
أول رد حكومي في مصر على مقترح أبو هشيمة إنشاء بنك للذهب
أول رد حكومي في مصر على مقترح أبو هشيمة إنشاء بنك للذهب

وقال: "المركز سيكون به 12 ألف غرفة عمليات بتصميمات عالمية تتقبل كافة الزراعات، وسيكون لدينا شبكة قومية لزراعة الأعضاء ومركز أبحاث أيضا، ولأول مرة سيتم اعتماد زراعة الرئة في مصر".

وأضاف: "اقترحنا علي القيادة السياسية البدء في إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط، وسيكون المبنى داخل المدينة الطبية بمدينة ناصر". 

وأشار إلى أن "أكثر من 1.3 مليون مواطن استفادوا من قرار القضاء على قوائم الانتظار بتكلفة 12 مليار جنيه"، لافتا إلى أن "قوائم الانتظار لن تنتهي في أي دولة حول العالم، ولكن يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة المواطنين".

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا