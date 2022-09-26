أول رد حكومي في مصر على مقترح أبو هشيمة إنشاء بنك للذهب
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قال الإعلامي المصري سيد علي إن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة اقترح في أحد البرامج التلفزيونية التي كان ضيفا بها على سيدات مصر استثمار مشغولاتهن الذهبية.
من جانبه رد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب على مقترح أحمد أبو هشيمة خلال تصريحات متلفزة مع الإعلامي سيد علي، قائلا "المقترح اللي قاله جيد جدا ومفيد .. وانشاء بنك للذهب بفائدة 2.5 أو 3% ذهب للأشخاص الذين يحبون الاحتفاظ بالذهب الخاص بهم وبهذا الاقتراح تعود الفائدة على المواطنين والدولة".
وتابع ناجي أن الذهب يرفع الاحتياطي الاستراتيجي لدى البنك المركزي ويضيف القوة الدولارية للبنك المركزي.
المصدر: صدى البلد