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أمير قطر وشولتس يتفقان على دعم جهود إحياء اتفاق إيران النووي

أخبار العالم العربي

أمير قطر وشولتس يتفقان على دعم جهود إحياء اتفاق إيران النووي
Gettyimages.ru
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أكد أمير قطري تميم بن حمد آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني في الدوحة، أن بلاده وألمانيا اتفقتا على دعم جهود إحياء اتفاق إيران النووي.

وقال: "اتفقنا مع المستشار الألماني على أهمية دعم جهود التوصل الى اتفاق حول الملف النووي مع إيران، وأن الاتفاق سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مما سيتيح فرصا أكثر للحوار بين دول المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي".

وأكد الأمير تميم أنه خلال مناقشة المشاكل الإقليمية والدولية شدد الجانبان على ضرورة حل النزاعات بالحوار والدبلوماسية.

يذكر أن شولتس يجري جولة خليجية شملت السعودية والإمارات وقطر، في إطار جهوده للاستحصال على إمدادات إضافية من الديزل والغاز، في ظل أزمة الطاقة التي تمر فيها ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات التي فرضتها ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي

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