 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" كانت تتجه نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية

الجيش اللبناني يعلن توقيف مهرب القارب الذي غرق قبالة طرطوس

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن توقيف مهرب القارب الذي غرق قبالة طرطوس
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tuy9

أعلن الجيش اللبناني عن توقيف المواطن المتورط في تهريب القارب الذي غرق قبالة محافظة طرطوس السورية وأسفر عن مقتل العشرات.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة الساحل السوري إلى 86 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة الساحل السوري إلى 86 قتيلا

وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 21 سبتمبر 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقا من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالا حتى المنية جنوبا، كما اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21 سبتمبر 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22سبتمبر 2022".

وأضاف البيان: "يستمر التحقيق مع الموقوف ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا