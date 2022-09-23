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المقداد: لا مفاوضات حاليا للتطبيع بين دمشق وأنقرة

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المقداد: لا مفاوضات حاليا للتطبيع بين دمشق وأنقرة
Gettyimages.ru
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن بلاده لا تجري في الوقت الراهن أي مفاوضات مع تركيا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

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وقال المقداد في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه ليست هناك اتصالات أيضا على على مستوى وزارتي الخارجية بين البلدين.

وشدد على أن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعيق التسوية في سوريا بموجب اتفاقات أستانا، وأضاف أن هذه الاتفاقات تمثل الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة السورية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعرب مؤخرا عن استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو حضرها.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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