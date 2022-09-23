الناشط العراقي إحسان أبو كوثر يطلق النار على نفسه (فيديو)

أطلق الناشط العراقي إحسان أبو كوثر النار على نفسه بعد أن وجه رسالة إلى العراقيين والسلطات والقضاء.

وطالب أبو كوثر وهو من ناشطي تشرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق، بإثبات صحة اتهامات وجهت له بتلقي "أموال"، مؤكدا دعمه لذوي ضحايا الاحتجاجات التي شهدها العراق.

ويظهر أبو كوثر في مقطع فيديو مخاطبا العراقيين هو يحمل مسدسا أطلق منه النار على نفسه، ليُنقل إثر ذلك إلى المستشفى.

وتداول ناشطون صورا لأبو كوثر في المستشفى، وكتب بعضهم أنه في حالة صحية "حرجة".

وضعه الصحي الان في حالة حرجة الناشط التشريني احسان ابو كوثر اصاب قدميه وبطنه وهو حاليا بالانعاش بحالة خطرة جدا

.. نتمنى له الشفاء العاجل pic.twitter.com/7JBNZUfo1x — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) September 22, 2022

المصدر: وسائل إعلام عراقية