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الناشط العراقي إحسان أبو كوثر يطلق النار على نفسه (فيديو)

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الناشط العراقي إحسان أبو كوثر يطلق النار على نفسه (فيديو)
Gettyimages.ru
العراق
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أطلق الناشط العراقي إحسان أبو كوثر النار على نفسه بعد أن وجه رسالة إلى العراقيين والسلطات والقضاء.

وطالب أبو كوثر وهو من ناشطي تشرين في مدينة الناصرية جنوبي العراق، بإثبات صحة اتهامات وجهت له بتلقي "أموال"، مؤكدا دعمه لذوي ضحايا الاحتجاجات التي شهدها العراق.

ويظهر أبو كوثر في مقطع فيديو مخاطبا العراقيين هو يحمل مسدسا أطلق منه النار على نفسه، ليُنقل إثر ذلك إلى المستشفى.

وتداول ناشطون صورا لأبو كوثر في المستشفى، وكتب بعضهم أنه في حالة صحية "حرجة".

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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