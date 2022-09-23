مقتل 4 عناصر لـ"داعش" بعد محاولة لتنفيذ عمليات انتحارية في مخيم الهول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بعد أن حاولت المجموعة تنفيذ هجوم انتحاري في مخيم الهول في سوريا، والذي يضم حوالي 60 ألف نازح.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو إن إحدى المركبات انفجرت على بعد 20 كلم شرقي المخيم، وهو ما نبه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والقوات الأمريكية القريبة من المخيم، مبينا أن عناصر من "قسد" وصلت إلى مكان انفجار المركبة، ليجدوا عدة عناصر من "داعش"، وفجر أحدهم سترة تحمل متفجرات، بينما قتل الثاني برصاص قوات قسد، واعتقل شخص ثالث.

وأوضح بوتشينو أن السيارة الثانية كانت محملة بـ50 كيلوغراما من المتفجرات، مشيرا إلى أن الاشتباك أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من "داعش".

وخلال الأشهر الماضية شهد المخيم أعمال عنف متفرقة، فيما أعلنت قسد مؤخرا انتهاء عملية أمنية أسفرت عن توقيف أكثر من 220 شخصا.

المصدر: CNN