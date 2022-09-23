 
مباشر

الرئيس الجزائري يدعو "ضيف شرف" لحضور القمة العربية

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يدعو
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tuog

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس، دعوة إلى رئيس أذربيجان إلهام علييف، لحضور القمة العربية المقبلة كضيف شرف، باعتباره الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز.

وسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رسالة الدعوة إلى نظيره من أذربيجان أغلو بيراموف، على هامش مشاركتهما في أعمل الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

إقرأ المزيد
لعمامرة: الجزائر جاهزة لعقد القمة العربية
لعمامرة: الجزائر جاهزة لعقد القمة العربية

وتندرج هذه الدعوة، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، في إطار الأعراف المعمول بها في هذا الإطار، والتي يدعى بموجبها عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين لعمامرة ونظيره الأذري، كان "فرصة للتشاور والتنسيق حول آفاق تجسيد مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لتفعيل دور حركة عدم الانحياز في خضم التوترات الراهنة على الساحة الدولية".

المصدر: "الشروق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا