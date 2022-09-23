الرئيس الجزائري يدعو "ضيف شرف" لحضور القمة العربية

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس، دعوة إلى رئيس أذربيجان إلهام علييف، لحضور القمة العربية المقبلة كضيف شرف، باعتباره الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز.

وسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رسالة الدعوة إلى نظيره من أذربيجان أغلو بيراموف، على هامش مشاركتهما في أعمل الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

🔴الوزير🇩🇿 @Lamamra_dz يلتقي بنظيره من جمهورية #أذربيجان🇦🇿 أغلو بيراموف، حيث سلمه رسالة الدعوة التي يوجهها الرئيس #تبون إلى أخيه الرئيس إلهام علييف للمشاركة ضيفاً في القمة العربية بالجزائر بصفته رئيس حركة عدم الانحياز،كما تم التنسيق حول تجسيد مبادرة الرئيس تبون لتفعيل دور الحركة. pic.twitter.com/ajA9ywcaT7 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) September 22, 2022

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وتندرج هذه الدعوة، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، في إطار الأعراف المعمول بها في هذا الإطار، والتي يدعى بموجبها عدد من الشركاء الأجانب كضيوف شرف.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين لعمامرة ونظيره الأذري، كان "فرصة للتشاور والتنسيق حول آفاق تجسيد مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لتفعيل دور حركة عدم الانحياز في خضم التوترات الراهنة على الساحة الدولية".

المصدر: "الشروق"