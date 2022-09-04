لعمامرة: الجزائر جاهزة لعقد القمة العربية

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأحد، إن بلاده جاهزة لاستضافة القمة العربية، المقررة في الأول من نوفمبر القادم.

وجاء تصريح الوزير لعمامرة على هامش جلسة افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني

وأكد الوزير لعمامرة، اليوم الأحد، أن "بلاده جاهزة لعقد القمة العربية المقررة في الأول نوفمبر المقبل".

ويأتي قول لعمامرة بعد أن نشرت بعض المواقع الإعلامية أنباء عن احتمال تأجيل القمة العربية المقبلة، وبعد تقارير تحدثت عن وجود بعض الدول العربية التي لا تنظر بعين الرضا إلى التحركات الجزائرية في مشروع لم الشمل العربي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مارس الماضي، إن "القمة العربية التي تستضيفها الجزائر سوف تعقد في الأول والثاني من نوفمبر المقبل".

وفي الـ 31 من يوليو الماضي، أعلنت الجامعة العربية أن القمة المقبلة ستكون "قمة إجماع عربي".

وفي وقت سابق، أكد المدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر ستطرح مجددا الدعوة إلى مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، في سبتمبر الجاري.

المصدر: الشروق أونلاين+ وكالات