لافروف يطلع الجامعة العربية على أولويات روسيا في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجامعة الدول العربية، أن أولويات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية المدنيين في دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا، وتطهيرها من النازية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب لقاء لافروف مع وفد مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا التابعة للجامعة العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس، أن لافروف أطلع الوفد على "جذور الأزمة الأوكرانية الناجمة عن الانقلاب المدعوم من بعض الدول الغربية في 2014، وعلى الوضع في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك".

وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد جرى التأكيد على أن أولوياتنا المطلقة هي حماية المدنيين في دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وتطهيرها من النازية".

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وأشاد الجانب الروسي "بالموقف المتزن لجامعة الدول العربية من هذه القضية، الذي تم تأكيده خلال اجتماع جديد لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة بالقاهرة يوم 6 سبتمبر الجاري".

وأشار البيان إلى أنه "جرى التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين روسيا وجامعة الدول العربية، بما في ذلك ضمن المنتدى الروسي العربي للتعاون".

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وغيرهم.

المصدر: RT