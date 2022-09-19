العراق.. "التنسيقي" يجدد تمسكه بمرشحه شياع السوداني رئيسا للوزراء

جدد الإطار التنسيقي (تحالف من 5 أحزاب عراقية)، تمسكه بمرشحه محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء، نافيا ما يتردد "من إشاعات" بخلاف ذلك.

جاء ذلك في بيان أصدره التحالف عقب اجتماع حضره جميع قادته.

وقال البيان إن الإطار التنسيقي يجدد "تمسكه بمرشحه الوحيد إلى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني نافيا كل ما غير ذلك من إشاعات".

وختم البيان بالإشارة إلى أن التكتل ناقش "الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية".

وكان الإطار أعلن قبل أسبوع تمسكه بالسوداني الذي يعترض عليه التيار الصدري، ويطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: RT