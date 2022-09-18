مستشار السيسي: وفيات كورونا صفر والفيروس ضعيف للغاية والوضع أصبح مطمئنا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، المستشار في رئاسة الجمهورية المصرية للشؤون الصحية، إن وفيات فيروس كورونا في مصر "وصلت إلى صفر"، وأن الوضع أصبح "مطمئنا للغاية".

وأوضح تاج الدين في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" أن الإصابات بكورونا "أصبحت قليلة للغاية.. الموجة الأخيرة من كورونا في مصر كانت ضعيفة للغاية والفيروس أصبح ضعيفا".

واشار الى ارتفاع محتمل في حالات الانفلونزا والسعال مع دخول موسم الشتاء والمدارس والجامعات الأمر الذي يتطلب تطعيما موسميا للأنفلونزا وهو يشبه تطعيم كورونا ولا يمنح مناعة كاملة.

المصدر: اليوم السابع