العراق.. "معركة شرسة" بين الحشد الشعبي و"داعش".. (فيديو)

تمكنت قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي العراقي، الأحد، من قتل 7 عناصر من فلول "داعش" خلال الاشتباكات مع عناصر التنظيم في جزيرة الحضر.

وقال بيان للحشد أن الاشتباكات اسفرت عن "استشهاد أحد مقاتلي اللواء واصابة ثمانية آخرين جراء انفجار حزامين ناسفين اثناء محاولة اقتحام نفق تابع لداعش الإرهابي".

وأوضح أن "قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي نجحت في محاصرة نفق لفلول داعش الإرهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى، قبل ان تندلع مواجهات شرسة".

وتابع "وقد جرى ارسال تعزيزات عسكرية كبيرة الى قوات اللواء 44 بالحشد من قبل قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي".

المصدر: RT