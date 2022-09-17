حكومة اليمن تطالب بدور أوروبي لتثبيت الهدنة مع الحوثيين

طالب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبد الملك، بدور أوروبي وهولندي لتثبيت وقف إطلاق النار في بلاده، وإلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة، خصوصا فك الحصار عن مدينة تعز.

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وقال عبد الملك إثر لقاء عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، ليسجي شرينماخر: "تحدثنا عن التعاون المشترك ومسار عملية السلام وما قدمته الحكومة من تسهيلات وحرص على استمرار الهدنة، والضغط الدولي المطلوب لإلزام الحوثيين بتنفيذ ما يخصهم في بنود الهدنة، إضافة إلى وضع خزان صافر".

وأكد في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر" أمس الجمعة على "التزام الحكومة بإعلان الهدنة والتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الأممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار بموجب مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا".

وأضاف: "سعدت بما سمعته من الوزيرة الهولندية حول مواقف بلادها القوية ومساندتها للحكومة والشعب اليمني، والتزامهم الحريص لمعالجة وضع خزان صافر وتفادي الكارثة، وجهود حشد التمويل المتبقي لخطة الأمم المتحدة، استكمالا لدور هولندا منذ استضافة مؤتمر تبرعات في لاهاي في مايو الماضي".

وفي 2 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بين الطرفين لشهرين إضافيين "التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن".

ومطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد الهدنة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.

1- استقبلت في عدن @LSchreinemacher والوفد المرافق لها في زيارة نوعية تحمل رسائل مهمة عن استمرار والتزام أصدقائنا في هولندا بدعم اليمن وشعبها، واستمرارا لدورها التنموي خلال عقود طويلة من علاقات الصداقة والتعاون. pic.twitter.com/DvsYyHTjai — معين عبد الملك Maeen Abdulmalek (@DrMaeenSaeed) September 16, 2022

المصدر: RT