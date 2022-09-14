هنية يعلق على زيارة وفد "حماس" إلى موسكو

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن الوفد الفلسطيني يعرب عن ارتياحه من نتائج زيارته إلى موسكو.

ونوه زعيم "حماس"، بأنه تم في العاصمة الروسية التوصل إلى قرارات في عدد من القضايا الشرق أوسطية.

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وأضاف هنية، خلال زيارته إلى أحد المساجد في موسكو: "التقى وفد حماس بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما عقدنا اجتماعات في مجلس الدوما وبعض المؤسسات الأخرى. وناقشنا خلال ذلك، قضايا الأمن والمزيد من التعاون، بما في ذلك في الشرق الأوسط".

ووفقا له، اكتسبت الاتصالات بين روسيا وفلسطين في السنوات الأخيرة "طبيعة منهجية".

وقال: "نحن نوافق على العديد من المواقف في السياسة الخارجية الروسية. وبدورها، تهتم روسيا بقضايا فلسطين، ولا سيما حل النزاع العربي- الإسرائيلي ووضع القدس، وتأخذ في الاعتبار مطالبنا تجاه إسرائيل".

في يوم الاثنين، استقبل وزير الخارجية الروسي، وفد حركة "حماس" بقيادة هنية. وقبل ذلك في نفس اليوم، التقى الوفد مع نائب وزير خارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

واليوم الأربعاء سيلتقي وفد "حماس"، في قازان برئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف.

المصدر: نوفوستي