"حماس" تعلن وصول هنية إلى موسكو لعقد مباحثات مع لافروف

أعلنت "حماس" وصول إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة على رأس وفد يرافقه إلى موسكو، في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعددا من المسؤولين.

وحسب بيان الحركة، يضم وفد هنية الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وعضوي المكتب السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق والدكتور ماهر صلاح.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس الحركة إن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الروسية سوف تستمر عدة أيام، وتستهدف بحث آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية.

وأضاف: "تأتي هذه الزيارة في وقت شديد الأهمية على مستوى المنطقة والعالم؛ إذ سيجري بحث المستجدات الدولية والمتغيرات المتعلقة بالمنطقة وتأثيراتها على القضية الفلسطينية، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة مع روسيا ومواقفها من فلسطين".

المصدر: hamas.ps