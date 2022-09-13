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السيسي يصل قطر لأول مرة

أخبار العالم العربي

السيسي يصل قطر لأول مرة
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وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة في أول زيارة رسمية له بدعوة من الأمير تميم بن حمد آل الثاني.

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الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر لأول مرة
الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر لأول مرة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي بأن الزيارة تأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث الرئيس المصري خلال الزيارة مع أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاًعن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

المصدر: اليوم السابع

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