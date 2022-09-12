سفير قطر لدى القاهرة يعلق على زيارة السيسي للدوحة

علق سفير قطر لدى مصر سالم مبارك آل شافي على أهمية زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر، الزيارة الأولى له إلى الدوحة منذ توليه السلطة.

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وقال السفير القطري إن زيارة الرئيس المصري تأتي في إطار الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، والتي تكللت بزيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لجمهورية مصر العربية في شهر يونيو الماضي، ومحادثات القمة التي أجراها مع السيسي، والتي تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى "أن العالم بأكمله يمر بظروف استثنائية، وهناك العديد من النزاعات والحروب والجبهات المفتوحة، الأمر الذي يتطلب تفعيل الدور الدبلوماسي، والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين لتبادل وجهات النظر والتباحث إزاء التعامل الأمثل مع هذه المسائل والقضايا".

كما أشاد بما تشهده مجالات التعاون بين البلدين من تقدم ودينامية نشطة في الكثير من القطاعات الاقتصادية والسياحية والرياضية، منوها في هذا الخصوص إلى اختيار دولة قطر لفريق (الزمالك) المصري كي يكون طرفا إلى جانب فريق (الهلال) السعودي في مباراة افتتاح استاد (لوسيل)، الذي ستقام عليه المباراة النهائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ما يعكس المكانة والاحترام اللذين تحظى بهما مصر لدى دولة قطر، فضلا عن كون ذلك دليلا على الرابطة الأخوية الراسخة بين شعبي البلدين.

وأكد أيضا على الرعاية التي توليها دولة قطر للجالية المصرية في الدوحة والتي تشارك في النهضة التي تشهدها دولة قطر حاليا في كافة المجالات من دون استثناء، وهو ما يعكس بدوره تاريخية هذه العلاقات وديمومتها والحرص على توطيدها.

وأعرب عن ثقته في أن زيارة السيسي ستتوج بالنتائج التي تحقق طموحات شعبي البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وأن تؤسس لانطلاقة غير مسبوقة في مسيرة التعاون بينهما.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد أعلنت أن السيسي سيصل إلى قطر غدا الثلاثاء ويجري مباحثات مع الأمير تميم الأربعاء.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية