السيسي يعلق على ما أشيع عن إزالة ضريح عميد الأدب العربي طه حسين

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم المساس بأي مناطق أثرية أو مقابر خلال تنفيذ مشاريع الطرق والمحاور في البلاد، وذلك تعليقا على أزمة ضريح عميد الأدب العربي طه حسين.

وانتشرت صورة لمقبرة مكتوب عليها كلمة "إزالة"، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنها تمهيد لإزالتها والمقابر المجاورة لها لإنشاء محاور مرور جديدة في القاهرة.

وقال السيسي خلال تفقده الأعمال الإنشائية لتلك المشاريع إنه لا يمكن أبدا المساس بأي مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها أو مناطق أثرية.

وقال إذا تواجدت مقابر أو مناطق أثرية في خط سير العمل، نعالج ونتلافى ذلك بإنشاء جسور؛ للحفاظ على تلك المقابر والمناطق الأثرية.

ونفت محافظة القاهرة في بيان نيتها إزالة مقبرة طه حسين، لكنها قامت فعلا بإزالة عقارات محيطة وعوضت ملاكها.

المصدر: الشروق المصرية+ RT