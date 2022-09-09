 
مباشر
عاجل
بوتين يوجه حكومته بالعمل مع الأمم المتحدة لتوريد الأسمدة الروسية إلى آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل متفائل

أخبار العالم العربي

الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل متفائل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trux

قال رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، إن "هناك تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح ​الاقتصاد اللبناني".

وفي تصريح من مطار بيروت الدولي، قبيل مغادرته لبنان، بعد زيارة سريعة التقى خلالها رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال هوكشتاين "أنني متفائل بما سمعناه وناقشناه".

وشدد على أن "هناك تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح ​الاقتصاد اللبناني​"، مؤكدا "أننا سنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع".

المصدر: "النشرة"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا