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الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني يلتقي الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود مع إسرائيل
تويتر
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التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل، آموس هوكشتاين، الذي أكد أن هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات.

ونشرت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر "تويتر" صورا من اللقاء الذي جمع الجانبين بحضور عدد من المسؤولين اللبنانيين من بينهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وأكد هوكشتاين في تصريح من قصر بعبدا أن "هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات، وأنا متفائل في الوصول الى اتفاق، وسأكمل الجولة على المسؤولين".

وفي السياق، قال اللواء إبراهيم إن موضوع زيارة المفاوض الأمريكي اليوم "ليس الترسيم"، مشددا على أن الوضع الأمني في لبنان جيد جدا.

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام

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