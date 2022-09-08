الوسيط الأمريكي يصل إلى إسرائيل سعيا لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

من المتوقع أن يصل اليوم الخميس، إلى إسرائيل رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، سعيا لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود مع لبنان.

وسيجتمع هوكشتين مع أعضاء الطاقم المكلف بالمفاوضات إضافة إلى المستشار الأمني القومي الإسرائيلي آيال هولتا، بغية التفاوض حول النقاط التي بقيت محط خلاف.

وبمجرد إنهائه جلساته المقررة في إسرائيل، يتوجه الوسيط الأمريكي إلى لبنان للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي إضافة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبالرغم من الاتفاق المبدئي على ضرورة توقيع اتفاق ينظم حصص التنقيب بحثا عن الغاز والنفط في البحر المتوسط ما تزال تحوم على السطح نقاط خلافية حول مئات من الكيلومترات البحرية المربعة التي يرجح احتواؤها على مخزونات من الغاز الطبيعي الذي من الممكن أن يدر أرباحا تقدر بمليارات الدولارات.

المصدر: i24 news