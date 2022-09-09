المغرب.. سجن أستاذ غرر بتلميذاته واغتصبهن

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أستاذ مدرسة خصوصية السجن المحلي بعين السبع، بشبهة تورطه في اغتصاب تلميذاته.

وأفادت مصادر لموقع "هسبريس" الإلكتروني، بأن اعتقال الأستاذ جاء عقب الاشتباه في تورطه في اغتصاب العديد من التلميذات وافتضاض بكارتهن بعد استدراجهن إلى شقة مفروشة.

واعتقلت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بأنفا بالدار البيضاء الأستاذ المعني، لتتم إحالته على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق ليتم إيداعه السجن.

وحسب "هسبريس" فإن الأستاذ الذي يبلغ من العمر 38 سنة ويدرس مادة اللغة الفرنسية، كان يستدرج التلميذات للساعات الإضافية بمؤسسة أخرى، ليقوم بعدها بربط علاقات معهن ومن تم التغرير بهن، قبل نقلهن إلى شقة بشارع سقراط بالمعاريف بالعاصمة الاقتصادية.

وتبين من خلال البحث، أن الشقة يوفرها له سمسار بمقابل مادي، كما اتضح أن التلميذات يجبرن على معاودة زيارة الشقة لمرات عديدة وهو ما صرحت به إحداهن، إذ أكدت أنها مارست الجنس مع الأستاذ أربع مرات داخل الشقة نفسها.

وتفجرت القضية بعد تنصل المتهم من وعوده لإحدى ضحاياه بالزواج منها خلال الموسم الماضي ما دفعها إلى إخبار والدتها.

وحاول الأستاذ المتهم العمل على التوصل إلى اتفاق مع الأسرة غير أنه اختفى لاحقا، ليتقرر وضع شكاية في حقه.

ولم يقتصر الأمر على هذه التلميذة، حيث تبين بعد البحث أن أخريات لا تتعدى أعمارهن 16 سنة تعرضن بدورهن لاعتداء من طرفه، وثبت بعض عرضهن على الفحص الطبي أنهن فقدن بكارتهن.

وقد عاينت عناصر الشرطة القضائية الشقة التي كان الأستاذ المعني يستقطب إليها التلميذات فيما جرى إيقاف السمسار، الذي اعترف بأنه يقوم بكرائها إلى الأستاذ المتهم في كل مناسبة بمقابل مادي.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي