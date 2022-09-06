مخدرات من سوريا في صحن من فخار (فيديو)

أحبط عناصر أمن فرع مكافحة المخدرات في دمشق محاولة تهريب تاجر مخدرات لكمية كبيرة من الحبوب من خلال دسها ضمن صحون فخارية.

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والمضبوط عبارة عن 24 كيلو غراما من الحبوب من مادة الكبتاغون مطحونة ومصنعة على شكل صحون فخارية مغلفة بلاصق ذي لون بني.

وبالتحقيق مع التاجر اعترف بإقدامه على الاتجار بالحبوب المخدرة، ومحاولة نقلها بعد إخفائها ضمن صحون فخارية.

وتمت مصادرة المواد، وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

المصدر: RT