"سانا": السلطات السورية في درعا تحبط عملية تهريب كمية من الكبتاغون إلى الأردن (صورة)

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن الجهات المختصة في درعا ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة أثناء محاولة تهريبها إلى الأردن عبر الحدود الدولية المشتركة.

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ونقلت "سانا" عن مصدر في الجهات المختصة قوله: "بالرصد والمتابعة المستمرة للحالات وطرق التهريب المحتملة وكشف أساليب المهربين المتغيرة باستمرار تمكنت الجهات المختصة وبكمين محكم من إلقاء القبض على ثلاثة مهربين يحملون كميات من حبوب الكبتاغون المخدر وضعوها ضمن أكياس من الخيش على ظهورهم".

وتمت الإشارة إلى أنه "بالتحقيق الأولي مع المقبوض عليهم تبين أن المهربين كانوا يعتزمون تهريب المخدرات إلى الأردن".

وأوضحت الجهات المختصة لـ"سانا" أنه "سيتم تقديم المهربين إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل وفق القوانين المرعية في الجمهورية العربية السورية".

المصدر: "سانا"