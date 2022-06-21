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الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا ويضبط كمية من الحبوب المخدرة

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الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا ويضبط كمية من الحبوب المخدرة
Globallookpress
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أحبط الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للجيش إن "المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

وبيّن المصدر أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 678 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مشددا على أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة".

المصدر: "الدستور"

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