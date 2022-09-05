المبعوث الأممي للصحراء يلتقي زعيم جبهة البوليساريو في الجزائر

التقى المبعوث الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا الأحد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في تندوف بالجزائر في إطار جولته الثانية في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وحصل "اللقاء المغلق" في مخيم للاجئين الصحراويين بين دي ميستورا وزعيم الجبهة بحضور ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة عمر سيدي محمد بحسب المصدر نفسه.

وكان المبعوث الأممي التقى السبت رئيس وفد مفاوضي البوليساريو خطري آدوه بالإضافة إلى سيدي محمد. وأكد سيدي محمد إثر اللقاء أن جبهة البوليساريو "ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".

وأضاف أن "جبهة البوليساريو مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".

ومنذ تعيينه في نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له في المنطقة في يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف. في بداية يوليو، توجه دي ميستورا إلى الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنه تخلى عن زيارة الصحراء، على أمل أن يتمكن من القيام بذلك في وقت لاحق.

الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي"، وهي موضع خلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ عقود. والرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، تقترح خطة حكم ذاتي تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر: ا ف ب