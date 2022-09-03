رسالة مصورة لموظف أممي مختطف في اليمن

بث تنظيم "القاعدة" السبت رسالة مسجلة يناشد فيها موظف أممي مختطف في اليمن منذ نحو ستة أشهر تلبية مطالب الجماعة لإنقاذ حياته، حسب موقع "سايت" الذي يرصد الحركات الإسلامية المتطرفة.

وأكد أكام سوفيول أنام الذي عرف عنه بأنه مدير "مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن" في اليمن، أنه اختطف مع زملاء آخرين في 11 فبراير في أبين عندما كانوا في طريقهم إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية، بعد استكمالهم مهمة ميدانية.

وتابع في الرسالة التي نشرها موقع "سايت" أنه يواجه "مشكلة صحية خطيرة" ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة، مناشدا الأمم المتحدة تلبية مطالب التنظيم للافراج عنه، من دون أن تتضح تلك المطالب.

وكانت المنظمة الأممية أعلنت في شباط أن خمسة من موظفيها خطفوا في جنوب اليمن الذي تمزقه الحرب وتنشط فيه الجماعات المتطرفة، وبينها جماعة "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.

وأشارت الأمم المتحدة لدى إعلانها اختطاف موظفيها الى أنها "على اتصال وثيق بالسلطات لتأمين إطلاق سراحهم"، من دون أن تفصح عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختطاف.

وفي مارس الماضي، قال مصدر حكومي يمني أن "جماعة مسلحة" عمدت إلى "اختطاف" اثنين من موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" في شرق اليمن، بعدما أكدت المنظمة الإنسانية "فقدان الاتصال" بهما.

وتعمل عشرات المنظمات الإغاثية في اليمن لمساعدة ملايين السكان الذي يعانون الجوع والفقر بسبب النزاع الذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف وتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب