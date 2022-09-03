الأردن.. الخدمة المدنية تعلق على "تعيين معلمة في 4 مدارس"

علق ديوان الخدمة في الأردن على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعيين معلمة في أكثر من مدرسة في وزارة التربية والتعليم.

وأصدر ديوان الخدمة بيانان توضيحيا، السبت، قال فيه: "إن صورة قائمة الأسماء المنشورة التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي ليست إعلانا رسميا صادر عن ديوان الخدمة المدنية، ولا تنسيبا بالتعيين، وغير موثقة من أي جهة رسمية".

وأضاف: "بعد الرجوع لوزارة التربية والتعليم تبين أن المنشور متعلق بتوزيع الخيارات المختلفة لمراكز عمل المعلمين على حساب الإضافي، وهو أمر تنظيمي داخلي خاص بالوزارة فقط".

وبين ديوان الخدمة: أن "كافة التعيينات في الأجهزة الحكومية تتم وفقا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم، حيث يتم إجراء الامتحان التنافسي للمرشحين لإشغال وظيفة معلم، واختيار أصحاب الأحقية من الحاصلين على أعلى علامة في الامتحان للمقابلات الشخصية وبالتالي التنسيب بالتعيين للمرشحين الأكثر جدارة وكفاءة".

وأردف: "وبالنسبة لواقع حال طلبات التوظيف في مخزون ديوان الخدمة المدنية للأسماء التي تم تداولها في المنشور، فقد تبين بأن طلباتهن لا تزال خاضعة للتنافس، ولم يتم ترشيحهن للامتحان التنافسي حتى تاريخه".

وأعرب ديوان الخدمة عن أمله في عدم تداول أي معلومات قبل التحقق من صحتها من المصدر المعني بالمعلومة مباشرة.

المصدر: خبرني