إيران ترسل اجوبتها على الرد الأمريكي بشأن مسودة الاتفاق النووي

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكناني إن طهران أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي.

وقال كناني في تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية أن رد بلاده يتضمن رؤية "بناءة" لإنهاء المفاوضات النووية وردا على "نص مشروع اتفاقية رفع العقوبات".

وقال "بعد تلقي الرد الأمريكي، قام فريق الخبراء من جمهورية إيران الإسلامية بفحصه بعناية، وتم تجميع ردود إيران، بعد تقييمها على مستويات مختلفة، وجرى تسليمها إلى المنسق الليلة".

يأتي ذلك بعد ساعات من اعلان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تعمل "بعناية وبسرعة" لفحص النص المقترح حول الاتفاق النووي وتجهيز الإجابة عليه.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أعلن في وقت سابق أن واشنطن تعتبر قرار إيران بتقديم بعض التنازلات هو خطوة إيجابية في المفاوضات للعودة إلى خطة العمل الشاملة.

وأكدت الولايات المتحدة في 24 اغسطس الماضي أنها ردت على مقترحات إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي من خلال وسطاء من الاتحاد الأوروبي، وسط زخم لإعادة إحياء الاتفاقية التي وقعت في عام 2015.

المصدر: إرنا