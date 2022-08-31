واشنطن للقوى العراقية: ندعوكم للهدوء والحوار حتى لا تتكرر الأحداث المأساوية

دعت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رمانوسكي، اليوم الأربعاء، القوى السياسية العراقية إلى الهدوء والحوار حتى لا تتكرر الأحداث المأساوية، على حد تعبيرها.

وكتبت على حسابها في تويتر: "نشعر ببالغ الأسى مع الأسر المفجوعة الذين فقدوا أحباءهم خلال مظاهرات الأيام القليلة الماضية ونتمنى الشفاء العاجل للكثيرين الذين ما زالوا مصابين".

وأضافت: "نشارك في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية أبدا".

نٌــشعر ببالغ الأسى مع الأسر المفجوعة الذين فقدوا أحباءهم خلال مظاهرات الأيام القليلة الماضية ونتمنى الشفاء العاجل للكثيرين الذين ما زالوا مصابين. ونشارك في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية ابداً. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) August 31, 2022

المصدر: RT