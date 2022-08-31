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واشنطن للقوى العراقية: ندعوكم للهدوء والحوار حتى لا تتكرر الأحداث المأساوية

أخبار العالم العربي

واشنطن للقوى العراقية: ندعوكم للهدوء والحوار حتى لا تتكرر الأحداث المأساوية
AFP
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دعت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رمانوسكي، اليوم الأربعاء، القوى السياسية العراقية إلى الهدوء والحوار حتى لا تتكرر الأحداث المأساوية، على حد تعبيرها.

وكتبت على حسابها في تويتر: "نشعر ببالغ الأسى مع الأسر المفجوعة الذين فقدوا أحباءهم خلال مظاهرات الأيام القليلة الماضية ونتمنى الشفاء العاجل للكثيرين الذين ما زالوا مصابين".

وأضافت: "نشارك في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية أبدا".

المصدر: RT

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