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الأمن المصري يثأر لمقتل ضباطه

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الأمن المصري يثأر لمقتل ضباطه
Globallookpress
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تمكنت قوات الأمن المصرية من تحديد أماكن تواجد 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من مرتكبي واقعة إطلاق النيران، تجاه قوات الشرطة حال استهدافهم بدائرة مركز شرطة القرنة في الأقصر.

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وأوضحت الوزارة في بيان صدر، أنه "تم استهداف العناصر الإجرامية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية -  6 خزائن – عدد من الطلقات – مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وجاء ذلك بعد مقتل اثنين من الضباط المصريين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، وآخر بدائرة مركزي شرطة أرمنت بالأقصر - كوم أمبو بأسوان، خلال مواجهات سابقة من العناصر الإجرامية الخطيرة نفسها.

المصدر: القاهرة 24

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