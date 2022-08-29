 
مباشر

غوتيريش يدعو إلى التهدئة في العراق

أخبار العالم العربي

غوتيريش يدعو إلى التهدئة في العراق
Legion-Media Abaca/Sipa USA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpd2

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "للتهدئة وضبط النفس" في العراق، على خلفية الاشتباكات في المنطقة الخضراء ببغداد.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، أن "الأمين العام يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق اليوم، والتي دخل خلالها المتظاهرون المباني الحكومة".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: مقتل 15 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد
وسائل إعلام: مقتل 15 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد

وأضاف المتحدث أن غوتيريش "قلق بشكل خاص إزاء الأنباء عن سقوط ضحايا. وهو يدعو إلى التهدئة وضبط النفس، ويحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد وتجنب أي عنف".

واندلعت الاشتباكات في المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية، التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط ما لا يقل عن 15 قتيلا ونحو 350 جريحا، حسب مصادر طبية عراقية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا