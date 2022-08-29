غوتيريش يدعو إلى التهدئة في العراق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "للتهدئة وضبط النفس" في العراق، على خلفية الاشتباكات في المنطقة الخضراء ببغداد.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، أن "الأمين العام يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق اليوم، والتي دخل خلالها المتظاهرون المباني الحكومة".

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وأضاف المتحدث أن غوتيريش "قلق بشكل خاص إزاء الأنباء عن سقوط ضحايا. وهو يدعو إلى التهدئة وضبط النفس، ويحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد وتجنب أي عنف".

واندلعت الاشتباكات في المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية، التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط ما لا يقل عن 15 قتيلا ونحو 350 جريحا، حسب مصادر طبية عراقية.

المصدر: وكالات