 
مباشر

وسائل إعلام: مقتل 15 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: مقتل 15 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد
AP Hadi Mizban
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpcx

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر طبية بأن 15 متظاهرا من أنصار مقتدى الصدر قتلوا بالرصاص في الاشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد يوم الاثنين.

وتشير المصادر كذلك إلى إصابة نحو 350 متظاهرا، بعضهم بالرصاص والبعض الآخر جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

إقرأ المزيد
مراسل RT: إطلاق نار كثيف قرب مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد
مراسل RT: إطلاق نار كثيف قرب مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.

واندلعت الاشتباكات في المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية، التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.

المصدر: فرانس برس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا