مراسل RT: إطلاق نار كثيف قرب مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد

أفاد مراسل RT في العراق باندلاع اشتباكات مسلحة أمام مبنى البرلمان في العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا أن الاشتباكات تجري حاليا أمام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، حيث لم تعرف حتى الآن أطراف الاشتباك.

ووثق مقطع فيديو نشره نشطاء على "تويتر" أصوات الرصاص الكثيف وفرار العشرات من الأشخاص من الاشتباكات.

💢 اطلاق نار كثيف قرب مبنى البرلمان العراقي pic.twitter.com/wuymgyieeS — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) August 29, 2022

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية بأنه تم إحراق خيام الاعتصامات قرب مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء.

كما ذكر مراسل RT أن أنباء وردت تفيد بسقوط قذيفتي هاون عيار 120 ملم بالقرب من قصر زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي داخل المنطقة الخضراء.

وتتوالى التطورات في العراق بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال اشتباكات مسلحة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بينما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الدخول في إضراب عن الطعام.

وأفاد مراسل RT بأن أصوات انفجارات عنيفة سمعت داخل المنطقة الخضراء الحكومية، ولم تعرف طبيعتها بعد.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت مصادر طبية عراقية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في إطلاق نار بالمنطقة الخضراء ومحيطها.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية