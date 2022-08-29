الجيش الإسرائيلي يطلق النار على متظاهرين جنوبي لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه شبان لبنانيين تواجدوا على مقربة من المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

وذكرت الهيئة أن "الجيش استخدم أدوات تفريق المتظاهرين وأطلق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين اللبنانيين الذين تجمعوا بالقرب من برج المراقبة تسيفرون".

من جانبها، أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية للإعلام بأن "قوات العدو الاسرائيلي أطلقت النار في الهواء باتجاه الأراضي اللبنانية من موقع العباد المقابل لبلدة حولا - قضاء مرجعيون".

وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت "حوالي 5 طلقات فوق رؤوس بعض الشبان الذين كانوا على مقربة من الموقع المذكور".







المصدر: وكالات